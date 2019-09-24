Lider yürüyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yollarına namağlup devam ettiklerini söyledi. Bulut, "Gençlerbirliği karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç oynamıştık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Daha sonra penaltıdan yediğimiz gol ile ilk yarıyı bitirmek zorunda kaldık.
İkinci yarı futbolcularım elinden geleni yaparak 1-1'i yakaladı. Hatta 2-3 pozisyonumuz vardı. Onları atmış olsak belki buradan galip olarak ayrılacaktık.
Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup ve lider olarak devam ediyoruz
" şeklinde konuştu.
HER PUAN ÖNEMLİ
Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü atan Ceyhun Gülselam ise, deplasmanda alınan 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Ceyhun, "Bizim için her puan önemli. Deplasmanda yenemiyorsan yenilmemekte çok önemli.
Elde ettiğimiz 1 puan için mutluyuz. Sürekli duran toplara çalışıyoruz, iyi orta geldi, iyi bir kafa vuruşu ile gol oldu. Gol attığım için mutluyum.
Gönül isterdi ki galip gelelim ama 1 puan da iyidir" dedi. Lider Aytemiz Alanyaspor'da 28 Eylül Cumartesi günü DG Sivasspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları başladı.
Biletler maç saatine kadar kulübün bilet satış gişesi ve 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren Alanyaspor Store Passolig Gişesi'nden, www.passo. com.tr internet portalından satışa çıkacak. Bilet fiyatları ise maraton ve kapalı tribün 35 TL, kale arkaları 20 TL ve misafir tribün 26 TL olacak.
KAYAALP'E PANKARTLI TEBRİK
Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi