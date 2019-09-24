Lider yürüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yollarına namağlup devam ettiklerini söyledi. Bulut, "Gençlerbirliği karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç oynamıştık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik.İkinci yarı futbolcularım elinden geleni yaparak 1-1'i yakaladı. Hatta 2-3 pozisyonumuz vardı.Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç." şeklinde konuştu.Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü atan Ceyhun Gülselam ise, deplasmanda alınan 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Ceyhun, "Bizim için her puan önemli.Elde ettiğimiz 1 puan için mutluyuz. Sürekli duran toplara çalışıyoruz, iyi orta geldi, iyi bir kafa vuruşu ile gol oldu.Gönül isterdi ki galip gelelim ama 1 puan da iyidir" dedi.Biletler maç saatine kadar kulübün bilet satış gişesi ve 25 Eylül Çarşamba gününden itibaren Alanyaspor Store Passolig Gişesi'nden, www.passo. com.tr internet portalından satışa çıkacak.Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele turuncu-yeşilli taraftarlar, Rıza Kayaalp'i açtığı pankart ile tebrik etti. Açılan pankartta, "Sen dünyada, biz burada lideriz Rıza Kayaalp" ifadelerine yer verildi