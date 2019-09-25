Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gelin arabası yerine ata bindiler

Gelin arabası yerine ata bindiler

Giriş Tarihi: 25.9.2019
Gelin arabası yerine ata bindiler
MUGLA'NIN Fethiye ilçesinde bir damat, gelin alma etkinligini gelini ata bindirerek gerçeklestirdi. Hayatlarını birlestiren Ismail ile Havva Peynirci çifti, Yörük kültüründe bulunan atla gelin gelenegini canlandırdı. Atla kız evinden gelini alan damat Peynirci, Karaçulha Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

YÖRÜK GELENEGINE GÖRE
Peynirci çiftine yöresel türküler söyleyen delbekçilerin esliginde çok sayıda vatandas da eslik etti. Genç çifte eslik edenler yol boyunca çalan sarkılar esliginde oyun oynadı Damat Ismail Peynirci, "Günümüzde gelin almalarının arabayla yapılıyor. Bizim aslımız neslimiz Yörük. Kültürümüzü böyle yasattık" diye konustu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelin arabası yerine ata bindiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN