Gelin arabası yerine ata bindiler

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MUGLA'NIN Fethiye ilçesinde bir damat, gelin alma etkinligini gelini ata bindirerek gerçeklestirdi. Hayatlarını birlestiren Ismail ile Havva Peynirci çifti, Yörük kültüründe bulunan atla gelin gelenegini canlandırdı. Atla kız evinden gelini alan damat Peynirci, Karaçulha Mahallesi'ndeki evlerine geldi.Peynirci çiftine yöresel türküler söyleyen delbekçilerin esliginde çok sayıda vatandas da eslik etti. Genç çifte eslik edenler yol boyunca çalan sarkılar esliginde oyun oynadı Damat Ismail Peynirci, "Günümüzde gelin almalarının arabayla yapılıyor. Bizim aslımız neslimiz Yörük. Kültürümüzü böyle yasattık" diye konustu.