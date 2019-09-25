İşçi ve patron Kepez’de buluşacak

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ANTALYA Kepez Belediyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü istihdam konusunda güç birliği yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile OSB Başkanı Ali Bahar İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü'nü imzaladı. Protokol çerçevesinde, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne iş müracaatında bulunanlar, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla buluşturulacak.OSB'nin yüzlerce fabrikasıyla ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğuna değinen Başkan Tütüncü, işbirliğinin hem iş dünyası, hem de iş arayanlar açısından çok verimli neticeler doğuracağını söyledi. Ali Bahar ise "Biz sanayiciler olarak şehrimize katma değer sağlamaya devam etmek arzusu içerisindeyiz" dedi. Bahar, ülkenin en büyük sorunun genç işsizliği olduğunu ve bu konuda birlikte harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.