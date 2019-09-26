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100 bin liralık muz kilitli kaldı

Gazipaşa’da muz ticareti yapan ’in 2 yıldır kullandığı depo, başkasına kiraya verildi. Yüksel’in 100 bin liralık muzu depoda kilitli kaldı. Sorunu savcılık çözdü

Giriş Tarihi: 26.9.2019
100 bin liralık muz kilitli kaldı
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Numan Yüksel'in muz alımı ve sarartmak için kullandığı Muzkent Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait depo, başkalarına kiraya verildi. Yüksel'in iddiasına göre kendisi depoda olmadığı anda yeni kiracılar gelerek kilitleri değiştirdi.

YAŞANANA İSYAN ETTİ
Yaşanan olayın ardından jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yetkililerin olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldı. Savcılığa başvuran Numan Yüksel, depoda kilitli kalan 100 bin liralık ürününü savcılık talimatıyla teslim alırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Yüksel, "2 yıldır kiraladığımız kooperatif binasında çalışıyoruz. Sözleşmemiz Haziran ayında doluyordu. Her sene paramızı ödeyeceğimiz zaman sözleşmemizi yapıyorduk. Bu sene sözleşme tarihinden önce bize ihbarname göndermeden, sözleşme süresinin bitmesinden 2 ay sonra burası kiraya verilmiş. Bizim de haberimiz olmadan. Burayı kiralayan kişiler, kooperatif binasının önüne gelmişler. Deponun kilitlerini kırmışlar. Bütün kilitleri değiştirmişler" diye konuştu.
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100 bin liralık muz kilitli kaldı
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