Bosna’yı fethettiler

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'ndan 11 madalya ile döndü.
8 ALTIN 3 GÜMÜŞ MADALYA
2010'lü Alisa Akhun top aletinde ve serbest seride 1'inci olarak iki altın madalya kazandı. 2011'li A kategorisinde yarışan Fatma Ceyda Alp birinci,
Nihal Yenidünya ikinci sırayı elde etti. B kategoride yarışan Rüzgar Naz Bozkurt da altın madalya almayı başardı. 2013'lü A kategoride yarışan İdil Miray Kılınçay ve B kategoride yarışan Nil Demre Pektaş altın ile kürsünün zirvesine çıkarken,
B kategorisinde Lavin Nedret Gül ikinci sırayı elde etti. 2014'lü sporcu- lardan A kategorisinde Özüm Hacer Bayarlar birinci, Işık Selen Gönen ikinci sırayı aldı. B kategorisinde ise Mira Pir altın madalya kazandı. Antalyaspor, 8'i altın 3'ü gümüş ile ülkemizi temsil etti.