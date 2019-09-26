Bosna’yı fethettiler

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası2010'lü Alisa Akhun top aletinde ve serbest seride 1'inci olarak iki altın madalya kazandı.Nihal Yenidünya ikinci sırayı elde etti. B kategoride yarışan Rüzgar Naz Bozkurt da altın madalya almayı başardı. 2013'lü A kategoride yarışanB kategorisinde Lavin Nedret Gül ikinci sırayı elde etti. 2014'lü sporcu- lardan A kategorisinde Özüm Hacer Bayarlar birinci, Işık Selen Gönen ikinci sırayı aldı. B kategorisinde ise Mira Pir altın madalya kazandı.