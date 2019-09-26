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Bosna’yı fethettiler

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Bosna’yı fethettiler
Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Saraybosna'da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'ndan 11 madalya ile döndü.

8 ALTIN 3 GÜMÜŞ MADALYA
2010'lü Alisa Akhun top aletinde ve serbest seride 1'inci olarak iki altın madalya kazandı. 2011'li A kategorisinde yarışan Fatma Ceyda Alp birinci, Nihal Yenidünya ikinci sırayı elde etti. B kategoride yarışan Rüzgar Naz Bozkurt da altın madalya almayı başardı. 2013'lü A kategoride yarışan İdil Miray Kılınçay ve B kategoride yarışan Nil Demre Pektaş altın ile kürsünün zirvesine çıkarken, B kategorisinde Lavin Nedret Gül ikinci sırayı elde etti. 2014'lü sporcu- lardan A kategorisinde Özüm Hacer Bayarlar birinci, Işık Selen Gönen ikinci sırayı aldı. B kategorisinde ise Mira Pir altın madalya kazandı. Antalyaspor, 8'i altın 3'ü gümüş ile ülkemizi temsil etti.
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Bosna’yı fethettiler
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