Deniz otobüsleri satılıyor

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ANTALYA ile Kemer arasında ulaşımı sağlayan deniz otobüslerinin CHP talihsizliği sürüyor. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk döneminde alınan deniz otobüsleri, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde 'bunlar Akdeniz'e uygun değil' denilerek adeta çürümeye terk edilmişti. 3 deniz otobüsü, Türel'in yeniden seçilmesiyle tekrar denizle buluşmuştu.5 yıllık sürede 100 binin üzerinde Antalyalıyı taşıyan deniz otobüsleri bu kez de CHP'li yeni Başkan Muhittin Böcek tarafından yine gözden çıkartıldı. Konuyla ilgili açıklama ise DSP'li Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan geldi. ASAT binasında turizmcilerle birlikte Böcek ile bir araya geldiklerini anlatan Topaloğlu, Böcek'in deniz otobüslerini kendilerine teklif ettiğini söyledi. Topaloğlu, görüşmelerinde deniz otobüslerinin yıllık 5 milyon lira zarar ettiğini iddia eden Böcek'in kendilerine 'zaten 65 yaş üstü bedava biniyor, günübirlikçiler gidip geliyor' dediğini aktardı. Topaloğlu, "Bize, 'Kemer otelcileri olarak biz yaparız diyorsanız cüzi bir rakama size verelim' dedi. Düşünüyoruz" dedi.