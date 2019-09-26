Kızıl ötesi ile izsiz ameliyat

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA özel bir hastanede Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Op. Dr. Cengiz Öngen ve Op Dr. İlker Turan'dan oluşan ekip tarafından insan vücudunun en küçük organı olan paratiroid bezleri ameliyatı yapılarak Yadigar Kök ve Betül Bayram yeniden sağlıklarına kavuştu. Daha önce ameliyat olmalarına rağmen rahatsızlıkları devam eden Kök ve Bayram, iz bırakmayan ameliyat ile büyük sevinç yaşadı.Ameliyatlarda, dünyada çok az sayıda merkez tarafından uygulanan, özel boya maddeleri ve kızıl ötesi kameraların kullanımı ile paratiroid bezlerinin görüntülenmesini kolaylaştıran yeni bir teknoloji kullanıldı. Prof. Dr. Cumhur Arıcı, indosiyanin yeşili anjiografisi adı verilen bu tekniğin paratiroid bezlerinin bulunmasını kolaylaştırdığı ve özellikle ilk ameliyatları başarısızlıkla sonuçlanan hastalarda ameliyat başarısını arttırdığı kaydetti. Arıcı, bugüne kadar 8 hastanın ameliyat edildiği ve ameliyatların başarı ile sonuçlandığı bildirildi. Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA