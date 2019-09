Müdürü rüşvet tapeleri yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik Temmuz ayında yapılan operasyonun Ticaret İl Müdürlüğü'ne sıçradı. Polisin mahkeme kararıyla yaptığı telefon dinlemelerine takılan Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca görevinden alındı.Antalya'da milyonlarca liralık rüşvet çarkının ortaya çıkarıldığı Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik hazırlanan ve Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 16 sayfalık iddianame ve 2400 sayfalık dava dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir ucu FETÖ'ye dayanan operesyonun diğer ucununda Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne dayandığı ortaya çıktı.Polisin teknik takibine Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ile halen tutuklu bulunan Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın 26 Nisan 2019'da yaptığı telefon görüşmesi de takıldı. Görüşmenin dikkat çeken bazı bölümleri, Dizerkonca'nın yapılacak operasyonu önceden bildiği ve Alkan'a ima ettiği yorumlarına yol açtı. Dava dosyasına giren tape nedeniyle Bakanlık Dizerkonca'yı önceki akşam görevinden aldı.3'ü tutuklu 16'sı tutuksuz toplam 19 kişinin yargılandığı davada halen tutuklu olarak cezaevinde olan Başkan Mehmet Ali Alkan'ın evindeki aramada hakkında yürütülen soruşturmaya ait 40 sayfa gizli evrak çıkması akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sanıklar 6 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.İŞTE O GÖRÜŞMEMEHMET ALİ: Efendim SEVAL: Başkanım MEHMET ALİ: Efendim Müdürüm SEVAL: İyisin demi MEHMET ALİ: Şükür Elhamdülillah.SEVAL: Ya bi yerde diye duydum da.MEHMET ALİ: Yok yok camiye gittim camiden geldim odamdayım.SEVAL: Hııı millete bakarmısın abi SEVAL: Banada dedikleri KOM gözaltına almış. Allah Allah dedim.MEHMET ALİ: Allah Allah.SEVAL: Valla öyle hem de söyleyen bi gasteci haberin olsun.MEHMET ALİ: Allah Allah SEVAL: Hııı şok oldum.MEHMET ALİ: Ya işte çocuklar taa bizi müfettişin o raporunu dağıttığı günden buyana bi gözaltına aldırıyor Niyazi gil.Sonra Yengigün cüye şikayet ettirdiler. O Mehmet Tek.SEVAL: Hııı MEHMET ALİ: Yani günlük aldırıyorlar bizi içeriye. Bi alsada bende gitsem de ne diyeceklerse deselerde bende….SEVAL: Valla billa bende anlamadım bunu.SEVAL: Abi bunlardan bişey çıkmaz da sen biliyorsun senin bi tane şeyin var tehlikeli yerin.MEHMET ALİ: Valla bilmiyom.SEVAL: Bitek onu bitek onu şey anladın mı sen kim olduğunu o olay yani.MEHMET ALİ: Anladım anladım anladım anladım.SEVAL: O hiçbir zaman … olmlaz biliyon yani. Dikkat et kendine.MEHMET ALİ: Valla biz kimseye bi şey yapmıyoruz müdürüm. Usulce oturuyoruz.SEVAL: Tamam abim benim yaa can abim tamam kendine dikkat et. Öpüyorum kocaman.MEHMET Ali Alkan'ın ifadesinde Seval Yasak Dizerkonca'nın telefondaki diyalogda neden bahsettiğini bilmediğini söylediği belirlendi. Halen rüşvet alıp vermekten tutuklu olan Alkan'ın tapelerdeki konuşmadan Dizerkonca'ya "Anladım anladım anladım" demesi ise çelişkili ifade olarak değerlendirildi.ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yaşanan rüşvet skandalına bir yenisi daha eklendi. Başkan Mehmet Ali Alkan'ın oluşturduğu rüşvet çarkına esnafı da çekmeye çalıştığı ortaya çıktı. Davada sanık olarak yargılanan Volkan Doğan ve Murat Yılmaz, odada yaşanılan rüşvet çarkına karşı olduklarından dolayı Başkan Alkan tarafından kendilerine tuzak kurulduğunu anlattı. Doğan ile Yılmaz, kirli işlerle ilgili polise bilgi verdikleri için Alkan tarafından olayın içine çekilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.İddiaya göre Alkan, davada tutuklu olarak yargılanan İsmail Demir'i, Doğan'ın dükkanına para havelesi için gönderdi. Hesabında sıkıntı olduğunu söyleyen Demir, iki ortaktan Doğan'ı ikna ederek işlemi yaptırdı. Oda personeli olduğu için talebi kabul ettiğini söyleyen Doğan, "EFT'yi kontrol ettiğimde tutuklu olan Yenigün Taksi Durağı Başkanı Hasan Uysal'ın kızı Sıla Uysal tarafından 100 bin liranın borç ödemesi olarak gönderildiğini öğrendim. Parayı götürüp İsmil Demir'e verdim. Oda Başkan Alkan'a verdi. Ertisi gün polise giderek olayı anlıttım" dedi. Doğan, " Burada bize tuzak kurulduğunu anladık. Zaten yaşanılan bu durumu İsmail Demir ifadesinde tek tek itiraf etti" dedi.