Raylı sistemde çalışma sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Varsak'ı Otogar ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine oradan da havalimanı ve Aksu'ya bağlayan 3'üncü Etap Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları önceki dönemde başlayan etapla birlikte raylı sitem ağını 46.5 kilometreye çıkarıyor. Hattın Varsak-Otogar arasındaki ilk 11.5 km'lik bölümü 9 Ağustos tarihinde hizmete girmişti. Otogar Kavşağı'ndan Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısına kadar olan bölümde ise çalışmalar sürüyor.Otogar- Meltem etabında rayların döşenmesine başlanmadan önce alt yapı çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Tramvay hattının altında yer yağmur suyu drenaj hattı imalatları devam ediyor. Ekim ayı içinde ray montajı ve hat beton imalatlarına başlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Dumlupınar Bulvarı- Ulusoy Caddesi kesişimi ve Akdeniz Üniversitesi-Jandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yaya üstgeçidi yapılacak.