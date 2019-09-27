Erdoğan’a gül işlemeli sandık

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Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette Erdoğan'a içerisinde gül ve lavanta ürünlerinin bulunduğu, belediye bünyesinde üretimi yapılan gül işlemeli sandık ile lavanta ve gül tablosu hediye edildi.Türkiye Gençlik STK'ları Platformu olarak Isparta'da bir randevuları olduğunu anlatan Erdoğan, "Sayın başkanımızın ısrarını kırmadık, ziyaret ettik. Gül şehri Isparta'mızın başkanına da teşekkür ediyoruz. Isparta'yı çok seviyoruz" dedi. Başdeğirmen de "Bilal Bey'i Isparta'mızda görmekten son derece mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.