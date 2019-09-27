İlk etabı Young kazandı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışa bu yıl 28 ülkeden 260 sporcu katıldı.
Kındılçeşme sahilinde yapılan plaj etabına dünyanın en iyi sporcuları da katıldı. Etapta sporcular kütüklerin üzerinden, kum tepelerinden ve traktör lastiklerinin üzerlerinden geçerek dereceye girmeye çalıştı. 2 kilometrelik plaj etabını 18.02.58'lik derecesiyle Güney Afrikalı Wade Young kazandı.
İspanyol Roman 18.59.70'lik derecesiyle ikinci oldu. Üçüncü ise Cyprian elde etti.