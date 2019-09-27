İlk etabı Young kazandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı.Kındılçeşme sahilinde yapılan plaj etabına dünyanın en iyi sporcuları da katıldı. Etapta sporcular kütüklerin üzerinden, kum tepelerinden ve traktör lastiklerinin üzerlerinden geçerek dereceye girmeye çalıştı.İspanyol Roman 18.59.70'lik derecesiyle ikinci oldu. Üçüncü ise Cyprian elde etti.