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Kayra’ya doğum günü sürprizi

Başkanı , lise arkadaşı Halil Karaca’nın 13 yaşındaki oğlu Kayra’nın doğum gününü kutladı

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Kayra’ya doğum günü sürprizi
ANTALYA Kepez ilçesinin 68 mahallesini ev ev, kapı kapı dolaşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönüller almaya devam ediyor. Başkan Tütüncü, ziyaretler kapsamında lise arkadaşı Halil Karaca'yı evinde ziyaret etti. Lise anılarının yad edildiği ziyaret sırasında Tütüncü, evin 13 yaşına giren oğlu Kayra'ya da doğum günü sürprizi yaptı.

ÖZLEM GİDERDİLER
Kayra'nın doğum gününü kutlayan Başkan Tütüncü, hayırlı, sağlıklı ve güzel bir gelecek dileğinde bulundu. Lise arkadaşı ile çay içen ve özlem gideren Başkan Tütüncü, "Çok güzel bir akşamdı. Lise arkadaşım Halil ile okul yıllarındaki anılarımızı yad ettik. Çok mutlu oldum" dedi.
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Kayra’ya doğum günü sürprizi
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