Onsantrasyon!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yoğun yağış altında gerçekleşen idmana tüm oyuncular eksiksiz katıldı. Şimşeker'de turuncu yeşilli forma ile 200'üncü maçına çıkan ve hafif sakatlığı bulunan Efecan'ın antrenmanlara dönmesi sevindirdi.
LİDERLİĞİ KORUDUK
Teknik Direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının zorlu geçtiğini söyledi. Bulut, "3 puan almak istiyorduk ama maalesef ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya koyamadık.
Biz oradan ne olursa olsun en az 1 puanla dönüp liderliğimizi korumak istiyorduk, bunu da başardık. Mutluyuz, çünkü namağlup olarak devam ediyoruz"
dedi.
HEDEF GALİBİYET
Ligin çetin geçtiğini belirten Erol Bulut, "Bu hafta önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor. Hatta alacağınız her puan, 3 puan sizi biraz daha öne taşıyacaktır.
Biz bu hafta tabii galibiyet üzerine planlarımızı kuracağız, galip gelmek istiyoruz. Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz"
diye konuştu. Sivasspor'a karşı özel bir önlem almadıklarını vurgulayan Bulut, "Biz bugüne kadar hiçbir takıma özel önlem almadık. Sahada istediğimiz futbolu sergiledikten sonra bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Önemli olan yüzde 100 konsantre olabilmek"
açıklamasında bulundu. Öte yandan Şimşekler'in genç kalecisi İsmail Ünal'a Kulüp binasında doğum günü pastası kesildi.