Onsantrasyon!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yoğun yağış altında gerçekleşen idmana tüm oyuncular eksiksiz katıldı.Teknik Direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının zorlu geçtiğini söyledi. Bulut,Biz oradan ne olursa olsun en az 1 puanla dönüp liderliğimizi korumak istiyorduk, bunu da başardık.dedi.Ligin çetin geçtiğini belirten Erol Bulut, "Bu hafta önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor.Biz bu hafta tabii galibiyet üzerine planlarımızı kuracağız, galip gelmek istiyoruz.diye konuştu. Sivasspor'a karşı özel bir önlem almadıklarını vurgulayan Bulut, "Biz bugüne kadar hiçbir takıma özel önlem almadık. Sahada istediğimiz futbolu sergiledikten sonra bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.açıklamasında bulundu. Öte yandan