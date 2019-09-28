Kedi evi kaldırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı olarak bilinen bölgede bulunan kedi evleri Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kedi evlerinin belediye kararı ile değil, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün aldığı kaldırma kararı uyarınca kaldırıldığını açıkladı. Kaldırılan kedi evlerinin Muratpaşa Belediyesi barınağına götürüldüğü ve yapılacak bakım sonrası şehrin farklı noktalarına yerleştirileceği belirtildi.Bölgedeki işletme sahipleri ise belediyeyi suçladı. İşletme sahipleri, "Bizler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile görüştük. Kedi evlerinin yenilenmesi halinde kullanılabileceğini belirttiler. Belediye kararı bahane edip tamamen kaldırdı" dedi. Konuyla ilgili Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, alınan karar neticesinde yapacak bir şeylerinin olmadığını belirtirken, kedi evlerinin kaldırılmasına rağmen kedilerin bu bölgede yine bulunacağını söyledi.