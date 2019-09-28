Koruyucu anneler sıfır atık turunda

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da kimsesiz çocuklara koruyucu annelik yapan yaklaşık 100 anneye moral amacıyla tekne turu düzenlendi. Antalya Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tekne turuna Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu da eşlik etti.Gezide ayrıca çevre bilinci aşılamak ve Sıfır Atık Projesi'ne destek vermelerini sağlamak amacıyla anneler bilgilendirildi. Sevim Karaloğlu doğada bin yıla yakın çevre kirliliğine neden olan plastik poşetler yerine annelerin geri dönüşümlü poşet kullanmalarının önemini vurgulayarak, annelere geri dönüşümlü poşet hediye etti.Kimsesiz çocuklara kapılarını açarak ev sıcaklığını yaşatan yardımsever anneler, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Düden Şelalesi'ni denizden izleyen anneler, etkinlik sayesinde birbirleriyle de kaynaşma şansı buldu. Yaklaşık iki saat süren tekne turunda anneler Akdeniz'in berrak sularını ve Antalya kıyılarını keyifle izledi.