Melekler, Corendon ile uçacak

TÜRKİYE'DE
kadın hentbolunda bir ekol oluşturan ve 12 yıllık Süper Lig yolculuğuna 10 kupa, Avrupa'da finaller sığdıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yeni başarılara artık Corendon Airlines sponsorluğunda uçacak.
İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ
Aynı zamanda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru olan Corendon Airlines, Türkiye'de kadın hentbolunda bir okul olan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına sponsor oldu. Muratpaşa Belediyespor ve Corendon Airlines arasındaki sponsorluk imza töreni pazartesi, The Marmara Otel'de gerçekleştirilecek.
Tören Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer katılımıyla gerçekleştirilecek.