Melekler, Corendon ile uçacak

BUGÜN NELER OLDU

kadın hentbolunda bir ekol oluşturan ve 12 yıllık Süper Lig yolculuğuna 10 kupa, Avrupa'da finaller sığdıran Muratpaşa BelediyesporAynı zamanda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru olan Corendon Airlines, Türkiye'de kadın hentbolunda bir okul olan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına sponsor oldu. Muratpaşa Belediyespor ve Corendon Airlines arasındakiTören Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer katılımıyla gerçekleştirilecek.