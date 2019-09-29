ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde çekirdeksiz nar hasadı başladı. İlçede turfanda çekirdeksiz narın kilosunun 7-8 liraya alıcı buldu. İngiltere'den bir firmanın kendilerinden 24 ton ürün istediğini söyledi.

6 BİN TON REKOLTE

Gazipaşa'da, Çakmak, Çörüş, Yeşilyurt, Çile, Doğanca ve Esenpınar mahallelerinde toplam 2500 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Geçen yıl 5 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl rekoltenin 6 bin tona çıkması bekleniyor.

İNGİLTERE'DEN 24 TON

Yılın ilk turfanda çekirdeksiz nar hasadını 300 kilo ile yapan Serdar Kaya, "İlk hasatta yaklaşık 300 kilo çekirdeksiz nar topladık. Bahçede 7-8 liraya satılıyor. İngiltere'den bir firmanın 24 ton nar talebi var ve kilosu 40 liradan ihracata gidecek" dedi