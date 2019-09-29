Çocuklar 2. dil için el ele verdi

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Belediye Başkanı Ümit Uysal, TED Antalya Koleji öğrencilerinin oyunlar ve etkinliklerle belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi öğrencilerine İngilizce öğretecekleri 'Akran Eğitimi' sosyal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı. Eğitim yılı boyunca devam edecek sosyal sorumluluk projesinin ilk etkinliğinde öğrenciler el ele tutuşarak yaptıkları takla gelen konukları karşıladı. Başkan Uysal, "Sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek gerekiyor. Darısı diğer özel okullarında ve özel kurumların başına" dedi.