Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çocuklar 2. dil için el ele verdi

Çocuklar 2. dil için verdi

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Çocuklar 2. dil için el ele verdi
MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, TED Antalya Koleji öğrencilerinin oyunlar ve etkinliklerle belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi öğrencilerine İngilizce öğretecekleri 'Akran Eğitimi' sosyal sorumluluk projesinin ilk dersine katıldı. Eğitim yılı boyunca devam edecek sosyal sorumluluk projesinin ilk etkinliğinde öğrenciler el ele tutuşarak yaptıkları takla gelen konukları karşıladı. Başkan Uysal, "Sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek gerekiyor. Darısı diğer özel okullarında ve özel kurumların başına" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar 2. dil için el ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN