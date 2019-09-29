Efe ilk adımı attı

Antalya'da doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle yürüyemeyen 8.5 yaşındaki Efe Ceylan hayaline kavuştu. Annesi Şerife Tezcan Ceylan'ın çanta ve el örgüsü işleri yaparak tedavi masraflarını karşılamaya çalıştığı Efe için bir hayırsever yürüteç aldı. SABAH Akdeniz'de 'Efe'nin yürümesi siparişlere' bağlı başlıklı haberden sonra anne Ceylan'ın yaptığı el işlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

YÜRÜMEK ÇOK GÜZELMİŞ

Siparişler ile tedaviye devam ettiklerini söyleyen Şerife Tezcan Ceylan, bir hayırseverin aldığı yürüteç ile Efe'nin büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Yürüteç sayesinde oğlunun ayağa kalkarak adımlar atmaya başladığını belirten anne, "Efe'nin ilk sözleri ise 'yürümek çok güzelmiş anne' oldu" dedi. İlkokul 3'ncü sınıfa giden Efe, artık teneffüslerde bahçeye çıkarak arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Efe'nin güvenin yerine geldiğini belirten anne Ceylan, "Artık tek başına yürüyor. Sen benim yanımda durma. Artık ben kendim yürüyebiliyorum diyor" diye konuştu.



DAHA ÇOK SİPARİŞ İYİ TEDAVİ

OĞLU Efe'nin tedavi masraflarını karşılamaya çalışan Şerife Tezcan Ceylan, örgü siparişlerinin iyi olması durumunda tedavilerin daha iyi yapabildiğini belirtti. Ceylan, "Siparişler iyi gelirse o ay tedavileri rahat gerçekleştiriyorum. Fakat bu ara pek sipariş alamıyorum. Efe'nin kaslarının güçlenmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Devlet yıllık 90 seansı karşılıyor. Bu yetmediğinden dolayı ekstra özel rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görüyoruz. Efe'nin ihtiyacı olan tek şey fizik tedavi ve özel eğitim. Bunun için çok sipariş almam gerekiyor" dedi.



HAYALİ FUTBOL OYNAMAK

FIZIK tedavinin etkileri ve yürüteç sayesinde ayağa kalkıp ilk adımlarını atan Efe, hedefini de büyüttü. Efe'nin yeni hedefi tuttuğu takım olan Fenerbahçe formasını giyerek arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol oynamak. Bunun için annesine Fenerbahçe forması dahi aldıran Efe, o günleri umutla bekliyor. 3 çocuğu bulunan anne, Efe'nin tedavisi için örgü örmeye devam ediyor. Oğluyla birlikte okula gelen Şerife Tezcan Ceylan, Efe'yi beklerken okulun bahçesinde aldığı siparişler için ilmek atmaya devam ediyor.