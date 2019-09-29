Mahkemede kan donduran ifade

ANTALYA'DA gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık, hakim karşısına çıktı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mevlüt Sağlam, Medeni Öztaş, Murat Güneş ve Nihat Yenipınar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Murat Güneş, Nihat Yenipınar'ın kendisine Asım Bayram'ın evindeki kasasında yüklü miktarda para olduğunu söylemesi üzerine çeşitli planlar yapmaya başladıklarını söyledi. Güneş, "Maktulü bir şekilde ev satma bahanesiyle Medeni'nin evine götürdüm. Başına çekiçle vurunca yere düştü. Hareketsiz kalınca öldüğünü anladık" dedi.

POŞETE KOYUP GÖMDÜK

Güneş, "Maktul öldükten bir gün sonra Mevlüt'ü aradım ve Medeni'nin evine çağırdım. Durumu kendisine anlattım. Medeni'nin evinin bodrumundaki cesedi de gösterdim. Bir gün sonra Medeni cesedi parçalamış. Ertesi gün de Medeni ve Mevlüt gitti fakat eve girmeyi başaramamışlar. Daha sonra 8 parçaya bölünmüş cesedi ben ve Medeni poşete koyup Varsak tarafında ormana gömdük" diye konuştu. Güneş, daha sonra Bayram'ın aracını sattıklarını, parayı Öztaş ile paylaştığını kaydetti.