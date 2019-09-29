Vantalya turizm köprüsü

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 10. Van Turizm ve Seyahat Fuarı dönüşü gazetecilerle sohbet etti. 60 iş insanı ve Antalyalı gazeteciler ile Van'ı ziyaret eden Vali Karaloğlu Van dönüşünde gazetecilerin Van ve Antalya arasında ki geliştirilmesi planlanan turizm ilişkileri hakkındaki sorularını cevapladı.



HEDEF BATI AZERBAYCAN

Vali Karaloğlu, "Antalya ve Van, Türkiye'de yıllık güneşlenme ortalaması en fazla olan iki şehirdir. İki şehirde güneşin şehridir. İran otoritesi direkt uçuşa izin vermiyor. İran'ın nüfusunun yüzde 50'sinin oturduğu yaklaşık 35-40 milyon insanın yaşadığı Batı Azerbaycan'ın tamamının Van'la ilişkisi var. Biz Van'la, Antalya arasında iyi bir köprü kurabilirsek Batı Azerbaycan'daki İran vatandaşlarını, karayoluyla Van'a getirip buradan iç hatlarla Antalya'ya uçurursak çok ciddi bir İran pazarı oluşturabiliriz. Bizim İran pazarından alabileceğimiz çok büyük bir potansiyel var" diye konuştu. İki yıldır İran pazarının Antalya'da geri gittiğini belirten Karaloğlu, "Biz bu sorunu, Van üzerinden çözebiliriz. Antalya'daki turizmci arkadaşların bir ayağı Van'da olur. Önce Van'a sonra Antalya'ya aynı şekilde de Urartu medeniyetini görmek isteyen turistleri de Antalya üzerinden Van'a getirebiliriz" şeklinde konuştu. Van'ın gece ticaretine vurgu yapan Karaloğlu, "Antalya'ya 16 milyon turist geliyor. Akşam 7'de dükkanları kapatıyoruz. Van gece 2'ye kadar canlı bir şehirdir. Belki buradan götürebileceğimiz en büyük tecrübede bu" ifadelerini kullandı.



MÜZE SAHİPLENİLMELİ

KARALOĞLU, Antalya Müzesi'nin en büyük sorununun yerli halk tarafından bilinip ziyaret edilmemesi olduğunu ifade etti. Önce Antalyalılar tarafından kucaklanıp sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Müzelerin şehirler için çok önemli olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Antalya Müzesi dünyanın en zengin arkeolojik müzelerinden biri, özellikle heykel bakımından daha zengini yok dünyada. Antalya, Roma ve Bizans'ın döneminin en parlak şehridir. Antalya onların bıraktığı müthiş arkeolojik varlıkla dolu. Müzesi için hazırlanan projeler hazır. müzeyi yerinde muhafaza edilmeli" dedi.