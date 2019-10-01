Melekler uçacak

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entbol Kadınlar Süper Ligi'nde 'Paşa'nın Melekleri' olarak tanınan Muratpaşa Belediyespor, Corendon Airlines ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporda ilerlemiş toplumların diğer alanlarda da başarılı olduğunu söyledi. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı'nın kuruluşundan itibaren gelenek haline getirdiği başarıya ilave, son 4 yılda sporcu yetiştirme alanında da büyük başarıya imza attığına değinen Uysal,dedi.Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise şehrin en önemli değerlerinden biri olan Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı'na sponsor olmanın kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.diye konuştu. Karaer, Paşa'nın Melekleri'ne sezon boyunca Corendon Turizm Grubu bünyesindeki havayolunda uçuş otellerde de konaklama desteği sağlayacaklarını vurguladı.