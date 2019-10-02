Genç millilerin zorlu sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Manavgat'ta kampa giren milliler, grup maçlarının oynanacağıOkyar, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 3 yıl üst üste Elit Tur etabına yükseldiklerini hatırlattı. Okyar,Grubumuzda Danimarka ile birlikte Macaristan ve Kosova milli takımları da bulunuyor. Danimarka ve Macaristan bizden daha üst torba takımları. Biz üçüncü torbadan katılıyoruz.dedi.19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'ndan başarılı kadın futbolcular yetiştiğine işaret eden Okyar, "Türkiye liginde ilk dörtte yer alan takımlar bütün bu oyuncularımızı ikişer üçer transfer etti.Ece Türkoğlu ile Sabiha Uyaner ABD'de oynuyor.Güzel bir jenerasyonumuz var. GeleceğimizinBu anlamda da memnunuz" diye konuştu.