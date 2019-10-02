Genç millilerin zorlu sınavı

Antalya'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Manavgat'ta kampa giren milliler, grup maçlarının oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki ilk antrenmanını teknik direktör Suat Okyar yönetiminde yaptı.
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Okyar, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında 3 yıl üst üste Elit Tur etabına yükseldiklerini hatırlattı. Okyar, "Danimarka'nın ardından grupta ikinci sırada yer alıp Elit Tur'a yükselmeyi hedefliyoruz.
Grubumuzda Danimarka ile birlikte Macaristan ve Kosova milli takımları da bulunuyor. Danimarka ve Macaristan bizden daha üst torba takımları. Biz üçüncü torbadan katılıyoruz. Danimarka maçını kazanabilirsek yolu yarılamış olacağız. Onun için ilk maça çok önem veriyoruz"
dedi.
GELECEĞIMIZ ADINA 10 YILIMIZ GARANTI ALTINDA
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'ndan başarılı kadın futbolcular yetiştiğine işaret eden Okyar, "Türkiye liginde ilk dörtte yer alan takımlar bütün bu oyuncularımızı ikişer üçer transfer etti. Takım kaptanımız Derya Ayhan İspanya'ya transfer oldu.
Ece Türkoğlu ile Sabiha Uyaner ABD'de oynuyor. Kader Hançar ise İzlanda'ya transfer oldu.
Güzel bir jenerasyonumuz var. Geleceğimizin 10 yılını garanti altına alacak oyuncularımız var.
Bu anlamda da memnunuz" diye konuştu. Milliler, bugün 16.00'da Macaristan ile oynayacak.