Hedef 250 bin ziyaretçi

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı öncesi, coğrafi işaretli ürünlerin önemiyle ilgili açıklama yaptı. 81 ilin yöresel ürünlerinin 23-27 Ekim'de fuarda buluşacağını vurgulayan Çandır, YÖREX'in coğrafi işaret konusunda algının gelişmesine büyük katkı koyduğuna dikkat çekti. Çandır, "YÖREX'i 10 yıl önce ilk düzenlediğimizde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 440'a ulaştı. 426 başvuru da bekliyor. 10 yıl önce 25 bin ziyaretçiyle başladığımız YÖREX'te, bu yıl 250 bin ziyaretçiyi geçmeyi hedefliyoruz" dedi.Yöresel ürünlerin, coğrafi işareti alındığında daha pahalıya satıldığına değinen Çandır, "Dünyada coğrafi işaretli ürünlerde 200 milyar dolarlık pasta var. Bu pastadan biz de pay almak için çalışıyoruz" dedi. Çandır, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret alabilecek ürün olduğunu belirterek, "Türkiye'de tüketilen ürünlerin üçte birini coğrafi işaret alınabilecek ürünler oluşturuyor" diye konuştu. Çandır bu yıl YÖREX'te peynirler için özel alan oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.