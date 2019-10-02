Kansere karşı Akdeniz diyet

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ANTALYA'DA meme kanserinde farkındalık amaçlı 'Pembe ekim ayı' etkinlikleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi adına Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile Antalya Meme Kanseri Derneği adına Prof. Dr. Cumhur Arıcı düzenlenen toplantıda meme kanserine dikkati çekti.Mustafa Özdoğan, her yıl dünyada 2,1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kadının meme kanserinden etkilendiğini ama gelişmiş ülkelerde son 30 yılda bu hastalıktan ölümlerin yüzde 40 azaldığını belirterek, erken tanı ve bilinçlenmenin önemine değindi. Özdoğan 8 kadından birinin meme kanseri riski taşıdığını belirterek, "50 yaşından sonra mamografi taramaları son derece kıymetlidir" dedi. Özdoğan, ilk sırada kalıtsal nedenlerin geldiğini, bunu kötü alışkanlık ve çevresel faktörlerin izlediğini belirterek, "Herkese Akdeniz diyeti öneriyorum. Dünyanın bir numaralı diyetidir" dedi.