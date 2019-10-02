Şampiyonlar SDÜ’DE başarılarını anlatacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında uluslararası sosyal sorumluluk projesine start verildi. Proje kapsamında Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ve Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu,
yarın Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gelecek. İki şampiyon, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde saat 14.00 de gerçekleştirilecek söyleşide başarı hikayelerini anlatacak.