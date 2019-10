Şampiyonlar SDÜ’DE başarılarını anlatacak

BUGÜN NELER OLDU

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında uluslararası sosyal sorumluluk projesine start verildi. Proje kapsamında Paralimpik Yüzücüyarın Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gelecek.