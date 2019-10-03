Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yine tur kazası

Yine tur kazası

Yaz sezonu sona erdi ancak tur araçlarının karıştığı kazalar bitmedi. Manavgat’ta son kazada 4’ü 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Yine tur kazası
ANTALYA'DA yaz sezonu sona ererken, tur araçlarının karıştığı kazalar ise bitmiyor. Son olarak Manavgat ilçesinde tur minibüsünün çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Manavgat Sanayi Köprülü kavşağında meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Manavgat Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellere götürmekte olan Halil S.'nin kullandığı 20 UE 316 plakalı tur minibüsü, Sanayi Köprülü kavşağı girişinde yan yol ile köprü arasında bulunan çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Tur minibüsünün ön kısmının çelik direkle birleştiği kazada minibüs sürücüsü Halil Sofu ile Alman turist Alexei Lotz, eşi Luisa, çocukları 7 yaşındaki Mareel ve 5 yaşındaki Levin Lotz yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yine tur kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN