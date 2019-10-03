Yine tur kazası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaz sezonu sona ererken, tur araçlarının karıştığı kazalar ise bitmiyor. Son olarak Manavgat ilçesinde tur minibüsünün çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Manavgat Sanayi Köprülü kavşağında meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Manavgat Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellere götürmekte olan Halil S.'nin kullandığı 20 UE 316 plakalı tur minibüsü, Sanayi Köprülü kavşağı girişinde yan yol ile köprü arasında bulunan çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Tur minibüsünün ön kısmının çelik direkle birleştiği kazada minibüs sürücüsü Halil Sofu ile Alman turist Alexei Lotz, eşi Luisa, çocukları 7 yaşındaki Mareel ve 5 yaşındaki Levin Lotz yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.