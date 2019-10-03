Yüzler gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Beşe iki top kapma çalışması ve Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki taktiksel çalışma ile antrenman sona erdi. Antrenman sonunda futbolculardan Bahadır Öztürk'ün doğum günü Brezilya usulü kutlandı.ANTALYASPOR'UN altyapısında yetişen 24 yaşındaki Bahadır Öztürk, bu sezon teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kendisine tanıdığı şansı iyi değerlendirerek, performansıyla göz doldurdu. Öztürk, 6 maçta da 90 dakika forma giyme başarısı gösterdi. Geçen sezon 11 lig maçında 817 dakika görev alan Bahadır Öztürk, bu sezon 6 maçta toplam 540 dakika oyunda kalıp, bir de asist yaparak, kadrodaki yerini güçlendirdi.