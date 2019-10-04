Çorbacı cinayetine 25 yıl ceza geldi

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ANTALYA'DA geçen yıl 2 Eylül tarihinde tartıştığı üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk'ü (23) çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurarak öldüren Bülent Keme (44) , 27 yıl 1 ay hapse mahkum oldu. Antalya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanğın kardeşi Erdal Keme ise cinayete iştirakten 12 yıl 6 ay, aynı olayda yer alan Veli Kaya ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya kapalı oturum olduğu için içeriye avukatlar dışında kimse alınmadı. Karar sonrası Muratcan Öztürk'ün babası Mehmet Emin Öztürk, fenalık geçirdi.Olay, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacı da yaşanmıştı. Maliye bölümü öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'da gece kulübüne girişte problem yaşadığı Bülent Keme ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga çıkışta devam etmiş ve Öztürk, alnından tabancayla vurulmuştu. Yaşanan cinayetin ardından Bülent Keme, Manavgat ilçesinde yakalanarak cezaevine konmuş. Bülent Keme'nin 2002 yılında cinayet işlediği, 6 yıl hapis yattığı ortaya çıkmıştı.