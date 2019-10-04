Liderde sakatlık şoku

Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, bu hafta sonu Beşiktaş'la oynayacağı maç öncesi sakatlıklar nedenyile sıkıntılı.
JUANFRAN 6 AY YOK
Aytemiz Alanyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanan Juanfran'ın yaklaşık 6 ay, Salih Uçan'ın ise 2 ile 4 hafta
sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Turuncu yeşilli kulübün Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juanfran ve ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen İspanyol sağbekin tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.
DAHA ÖNCE DE LOKMAN
Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi. Takımda daha önce de Lokman Gör sakatlanmış ve ilk yarıyı kapatmıştı.