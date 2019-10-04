Liderde sakatlık şoku

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, bu hafta sonu Beşiktaş'la oynayacağı maç öncesi sakatlıklar nedenyile sıkıntılı.Aytemiz Alanyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanansahalardan uzak kalacağı açıklandı. Turuncu yeşilli kulübün Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juanfran ve ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen İspanyol sağbekin tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.