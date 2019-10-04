Zeki çevik ve ahlaklı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kepez Belediyespor U 14 Basketbol genç kızlar takımı, yaptıkları duyarlı davranışla yürekleri fethetti, gönülleri kazandı. Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na kaydolan ancak rahatsızlığı sebebiyle devam edemeyen 6 yaşındaki Efe Aslan'ı tedavi gördüğü evinde ziyaret eden potanın yıldızları, en çok arzu ettiği bisikleti hediye etti.Küçük Efe'yi Yaz Okulu'nda tanıma fırsatı bulan genç sporcuların harçlıklarını biriktirerek bisiklet alması Efe ve annesi Emine aslan'ı duygulandırdı. Sporcu ablalarını karşısında gören küçük Efe, şaşkınlığını gizleyemedi. Genç sporculara tek tek sarılan küçük Efe, çok mutlu oldu. Bisikletine kavuşan Efe'nin ise mutluluğu gözlerinden okundu. Efe'ye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal da farklı hediyeler göndererek, Efe'nin mutluluğunu katladı.Anne Emine Aslan, "Emeği geçen, katkı sağlayan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve genç sporcu kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Efe ise, "İyileşip sahalara yeniden döneceğim. Bu hediye benim için büyük motivasyon oldu" dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise "Bizim en büyük hedefimiz ülkesine, milletine faydalı gençler, sporcular yetiştirebilmek" dedi. Tütüncü, genç sporcuların bu duyarlı davranışının, hedeflerinde ne kadar başarılı olduklarının göstergesi olduğunu ve yeni çalışmalar için kendilerine şevk verdiğini söyledi.