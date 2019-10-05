Antalyaspor’dan Başkent çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Kulübü Derneği yönetimi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyaretlerde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanıhazır bulundu.Antalyaspor heyetinin ilk ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a gerçekleşti. Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin projeleri, hedefleri ve vizyonu anlatılarak destek istendi. Ardından heyeti makamında kabul eden ve birlikte yemek yiyenAntalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Gecenin Kasım ayı başında yapılması planlanıyor.