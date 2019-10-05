Şimşek kartal’a hazır

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor,Zorlu mücadelenin hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan oyuncular,İSTANBUL'DA KAMP ZAMANIAntrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik provasını yapan Şimşekler, hırslı görüntüleri ile dikkat çekti.Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.Antrenman önce bir gazetecinin "Beşiktaş sıkıntılı bir dönem mi geçiriyor" sorusunu da yanıtlayan Bulut,Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Takım olarak İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. İstanbul'dan umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz vediye konuştu.