Şimşek kartal’a hazır

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, 7. hafta maçında Beşiktaş ile deplasmanda yarın kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadelenin hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra ağırlık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İSTANBUL'DA KAMP ZAMANI
Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik provasını yapan Şimşekler, hırslı görüntüleri ile dikkat çekti. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Salih Uçan ve Juanfran katılmadı.
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu yeşilliler bugün havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek.
BULUT: RAKİBİN DURUMU BİZİ ALÂKADAR ETMİYOR"
Antrenman önce bir gazetecinin "Beşiktaş sıkıntılı bir dönem mi geçiriyor" sorusunu da yanıtlayan Bulut, "Rakibin durumu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakarız. Neler yapıp yapamayacağız, onlara daha çok odaklanıyoruz.
Rakibin sıkıntısı olabilir, o kendi sorunları. Biz tamamıyla Beşiktaş maçına konsantre olmuş durumdayız. Hazırlıklarımızı o doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Takım olarak İyi hazırlanıyoruz, futbolcularımız iyi konsantre olmuş durumdalar. İstanbul'dan umduğumuz puan veya puanları alarak dönmek istiyoruz ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz"
diye konuştu.