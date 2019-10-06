Fetih camisi ayağa kalkıyor

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın fetih sembolü Şehzade Korkut Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

YAŞAM MERKEZİ OLMALI

Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaloğlu, daha sonra da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Osman Artan, il müftü yardımcıları ve merkez ilçe müftülerini makamında kabul etti. Camilerin tarih boyunca hayatın ve şehirlerin merkezinde olduğunu vurgulayan Karaloğlu "İnsanların buluşma ve kaynaşma noktalarıdır. Camileri sadece bir ibadethane olarak görmemeliyiz. Peygamber efendimizden bu yana camilerin bir ibadethane olması yanı sıra birer okul, meclis binası, misafirhane, toplantı salonu gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyordu. Onun için camilerimizi daha işlevsel hale getirmeliyiz. Camilerimiz gençlerle ve kitaplarla dolan yaşam merkezi olmalı" dedi. Karaloğlu, camileri yeniden şehirlerin ve toplumun merkezine dönüştürmek için din görevlilerine büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.