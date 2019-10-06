Hayvan sevgisi aşısı

Antalya, Isparta ve Burdur'da 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde öğrencilere yönelik etkinliklere imza atıldı. Antalya'da Hayvan Barınağı ve Hayvanat Bahçesi öğrenciler ile doldu taştı. Getirdikleri mamaları kedi ve köpeklere veren öğrenciler barınaktaki hayvanları görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



KÖPEK SAHİPLENDİLER

HAYVAN barınağını ziyaret eden okullar arasında yer alan özel bir okulun öğrencileri okul olarak başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında yavru bir köpeği sahiplendi. Okul bahçesinde oluşturdukları yaşam alanında yavru köpeğe bakacaklarını söyleyen öğrenciler yavru köpeğe 'Red Line' ismini verdi.



ISPARTA'DA BİN 600 ÖĞRENCİ

Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı bin 600 minik öğrenciye kapılarını açtı. Minik öğrenciler merkezde başta köpek, kedi olmak üzere, tavşan, güvercinlerle iç içe bir gün geçirdi. Hayvanları seven minikler ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümü öğrencilerinin yaptığı çalışmaları izledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliği yaptığı programa Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) Başkanı Aynur Gül Asem de eşlik etti. Barınağı büyütme kararı aldıklarının da müjdesini veren Başdeğirmen, "İlimizdeki 4 okulumuz bizlerden köpek talep etti. Köpekleri teslim ediyoruz, artık okulda kulübesini yapacağız, bir köpek olacak" diye konuştu. Burdur'da da mama torbalarını kucaklayarak, barınağa gelen liseliler, sokak hayvanlarını sevindirdi.