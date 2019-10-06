Madde bağımlısı 76 genç yaşama tutundu umuda kapı açtılar

Burdur Valiliği tarafından başlatılan 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' projesi ile madde bağımsı gençler topluma kazandırılıyor. Vali Hasan Şıldak'ın üzerinde önemle durduğu proje kapsamında şimdiye kadar tespit edilen 76 kişi rehabilite edilerek topluma kazandırıldı. Gençlere aynı zamanda iş imkanı da sağlandı.

ÜÇ İLÇEDE UYGULANIYOR

Burdur merkezin yanı sıra Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde uygulanan projede, 20 yaş üstü işsiz, ailevi sorun yaşayarak madde kullanmaya başlayan gençler tespit ediliyor. Proje kapsamında 2 uzman bu iş için görevlendirilirken gençlerin tedavi süreçlerini yakından takip ediyor. İki haftada bir idrar testi yapılan gençlerin madde kullanıp kullanmadıkları tespit ediliyor. Madde kullananlar işten çıkartılıyor.

İL GENELİNE YAYILACAK

Projeye ilk başlanıldığında sayının 1 kişi olduğunu belirten Vali Şıldak, muhtar ve aile hekimlerinin desteğiyle gençlere ulaşmayı başardıklarını ifade etti. Projenin zamanla il geneline yaymayı hedeflediklerini söyleyen Vali Şıldak, "Gençler zamanla kendileri gelerek müracaatta bulunmaya başladı. Kısa bir süre sonra üniversiteleri kontrol edeceğiz" dedi. Madde kullanmayı bırakanları teşvik edici hediyeler vermeyi düşündüklerini aktaran Şıldak, "Ulaşım kartında indirim, ücretsiz spor kursları gibi hediyeler vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. Projeyle birlikte bir duyarlılığın oluştuğunu ifade eden Şıldak, "Toplum benimseyerek sahip çıkmaya başladı. İş adamları da gençlerin istihdamına yardımcı oluyor" dedi.



20 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

BURDUR Valisi Şıldak tarafından 1 Mart 2019 tarihinde başlatılan proje kapsamında gençler kaybolan hayatlarını geri kazandı. Proje'nin detaylarını SABAH Akdeniz Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a anlatan Vali Şıldak, tedavi olarak yeni hayatına başlayan 76 gencin 16'sının İŞKUR üzerinden kamu kurumlarında işe başlatıldığını, 4 kişinin ise özel sektörde çalışmaya başladığını söyledi. Şıldak, "Hayatlarını geri kazanan gençlerin arasında evlenip yuva kuranlan bile var. Bu mutlu ediyor" dedi.

Protokol imzalanmıştı

PROJE çerçevesinde Burdur Valiliği ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası arasında 5 Eylül'de işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol sayesinde, uyuşturucu bağımlılığından kurtulan gençler, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile kalıcı iş ve meslek sahibi oluyor. İstihdam ile bireylerin aileleri ve toplumla yeniden kaynaşmalarının sağlanması hedefleniyor