İstihdamda güç birliği

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, istihdam gücünü şimdi de, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile birleştirdi. ATSO Başkanı ile protokolü imzalayan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merkezin istihdama katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 6 aydır uygulanan yeni bir çalışma olduğunu vurguladı.Merkezle ilgili bilgi veren Tütüncü, "Burada belediyemize istihdam için müracaat eden hemşerilerimizi özel sektör başta olmak üzere, kamu kurumlarına ve çeşitli iş alanlarına iş sahalarına yönlendiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyenlere de çeşitli donanım ve maddi imkanlar sağlayacak ortamları sunuyoruz, devlet desteği ile buluşturuyoruz" dedi. Yapılan işbirlikleri ile çok daha fazla kişiyi işle buluşturabileceklerinin altını çizen Tütüncü, "Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan ATSO ile işbirliğimiz, istihdamda çok farklı bir enerji ve çok farklı bir hareketlilik sağlayacaktır" diye konuştu.ATSO Başkanı Davut Çetin de Kepez Belediyesi'nin iş istihdam ofisi çalışmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.Çetin, "Bu kadar işsiz varken, herkes kaliteli iş arıyor. Kepez Belediyesi'nin istihdam konusunda yaptığı çalışmayı çok önemli buluyorum. Bizde ATSO olarak elimizden gelen her türlü desteği Kepez'e vermeye hazırız. Hem ATSO Akademisi ile kişisel eğitimleri, hem de iş adamlarıyla buluşma anlamında her türlü işbirliğine hazırız" dedi.