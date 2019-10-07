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Melekler rüzgâr gibi esti

Taraftarının desteğiyle maça çıkan Muratpaşa, Diğdem’in sayılarıyla maçı 33-25 almayı başardı ve sezona galibiyetle başladı

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Melekler rüzgâr gibi esti
MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Mardin Büyükşehir Başakspor maçıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019-20 sezonuna 'merhaba' dedi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda sezonun ilk maçında taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maça Paşanın Melekleri, tutuk başladı. İlk dakikalarda Paşanın Melekleri, ataklardan eli boş dönerken devreye Muratapaşa'nın kalecisi Merve Durdu girdi, takımını oyunda tuttu.

SERT SAVUNMA SONUÇ VERDİ
Paşanın Melekleri, kısa sürede toparlanırken, deneyimli isimlerinden Diğdem Hoşgör'ün art arda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele aldı. Mardin temsilcisi, Muratpaşa Belediyespor'un hızlı hücumlarını durdurmakta ve sert savunmasını aşmakta zorluk çekince Paşanın Melekleri, farkı açtı. Muratpaşa'da antrenör Birol Ünsal, oyunun son bölümlerinde genç oyuncuları sahaya sürerken Paşanın Melekleri sezonun ilk maçından 33-25 galip ayrıldı. Oyuncular, maçın ardından galibiyeti sevincini taraftarla paylaştı.
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Melekler rüzgâr gibi esti
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