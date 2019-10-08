Balıkçı falezde mahsur kaldı

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ANTALYA'DADüden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayağının incinmesi sonucu kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve deniz polisi kurtardı. Olay, Muratpaşa ilçesi Lara Düden Şelalesi falezlerde meydana geldi. Amatör balıkçı 30 yaşındaki Volkan Tercan, güvenlik bariyerlerini aşıp şelalenin denizle buluştuğu falezlerin sıfır noktasına balık tutmaya indi. Yaklaşık 50 metre dik falezlerden inen Volkan Tercan, bir süre balık avcılığı yaptı.Tercan, dönüş yolunda kayalık üzerinden atlarken sol ayak bileğini burktu. Yürüyemeyen Tercan'ın çıkartılması için çevredeki amatör balıkçılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İp sistemi kurarak yaralı kişinin yanına inen itfaiye, Volkan Tercan'ın alınması için deniz polisinden de destek istedi. Tercan, dalgalar nedeniyle ancak itfaiye erinin sudan yardımıyla bota alındı. Turistler ise kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi.