Sokak şenliğinde sahne çocukların

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Müzik Şehrin Kalbinde konser ve etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinin son konuğu sevilen müzik grubu Gümüş Pena oldu. Unutulmaz Anadolu rock parçalarını seslendiren grup, şarkılarını izleyicileriyle birlikte seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere Antalyalılar ile birlikte yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.Konserin sonunda ise çocukların kurduğu Çiçek Korosu sahneye çıktı. Çiçek Korosu'nun performansı konser alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı. Konserden önce çocuklar için de birbirinden eğlenceli renkli etkinlikler düzenlendi. Dev maskotlar, çizgi film karakterleri, tahta bacak ve transformers gösterileri, çocukları doyasıya eğlendirdi. Yarışmalar, animasyon, şişme balon, yüz boyama etkinlikleri de renkli anlar yaşattı.