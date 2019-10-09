Çin greyfurduna talepte artış var

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ÇİN greyfurdu olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan 'pomelo' meyvesinde verim yüzleri güldürdü. BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çiftçilerin pomeloya ilgisinin yavaş yavaş arttığını, birkaç yıl içinde de iç pazarda yerini alacak bir ürün olduğunu söyledi.Pomelonun greyfurda göre daha lezzetli olduğunu belirten BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, "Ancak meyvenin kabuğundan ayıklanması süreci çok zahmetli. Bu nedenle pek fazla yenmiyor, Greyfurtu andıran bir lezzete sahip. Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için ürünün satışı henüz yapılmıyor. Üreticilerimiz zaman zaman pomelo hakkında bizden bilgi alıyor ve talep ediyorlar. Pomelo için pazara çıkabilecek yeni tropik meyvelerden biri diyebiliriz" dedi.