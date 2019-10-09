İnşaatta yeni dönem

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda müteahhitlikle ilgili son yönetmelik konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Erkan ve Mustafa Ayanoğlu ile çok sayıda müteahhit katıldı. Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Hüsniye Eliaçık, yönetmelikle ilgili merak edilen soruları cevapladı. ATSO Yönetim Kurulu üyesi Erol Erkan, "İstanbul'da son yaşanan deprem, Türkiye gündemine tekrar yapı kalitesi sorununu sokmuştur. Kent ve yapı estetiği, ATSO olarak sürekli gündemde tutmak için gayret gösterdiğimiz konulardır. Ülke genelinde bu iki alanda kentsel dönüşüm hamlesi ile bir mesafe alındı. Sektörel düzenleme olumlu" dedi.