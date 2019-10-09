Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İnşaatta yeni dönem

İnşaatta yeni dönem

Giriş Tarihi: 9.10.2019
İnşaatta yeni dönem
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda müteahhitlikle ilgili son yönetmelik konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Erkan ve Mustafa Ayanoğlu ile çok sayıda müteahhit katıldı. Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Hüsniye Eliaçık, yönetmelikle ilgili merak edilen soruları cevapladı. ATSO Yönetim Kurulu üyesi Erol Erkan, "İstanbul'da son yaşanan deprem, Türkiye gündemine tekrar yapı kalitesi sorununu sokmuştur. Kent ve yapı estetiği, ATSO olarak sürekli gündemde tutmak için gayret gösterdiğimiz konulardır. Ülke genelinde bu iki alanda kentsel dönüşüm hamlesi ile bir mesafe alındı. Sektörel düzenleme olumlu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatta yeni dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN