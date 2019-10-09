Robotlar festival için Antalya’da

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DÜNYANIN En Büyük Robotik Festivali Robotex International'ın Türkiye ayağı olan RobotexTurkey, 2-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak. RobotexTurkey ekibi, hazırlık toplantılarını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirdi. 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcılarıyla buluşacak olan fuarın danışma kurulu üyeleri ve hakemler bir araya gelerek çalışmaları gözden geçirdi.Akdeniz Üniversitesi'nin de partner olduğu organizasyonda, üniversite öğrencileri de gönüllü görev yapıyor. Danışma kurulu üyeleri ve hakemler Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde oe öğrencilerle bir araya geldi. RobotexTurkey Yönetim Kurulu Üyesi Zülal İnan, "Robotik yarışmalar 16 kategori ve tüm yaş gruplarına açıktır. Robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon alanına ilgi duyanlar hem yarışmacı hem de ziyaretçi olarak katılabilir. Belirlenen kategori birincileri ABD, Çin, Estonya ve Finlandiya'daki uluslararası finallere katılım hakkı elde edecek.