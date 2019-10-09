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Ufuk’ta başarı var

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Ufuk’ta başarı var
ANTALYASPOR'DA yeni transfer Ufuk Akyol istikrarı ve başarısı ile dikkat çekiyor. Transfer olduğu Fatih Karagümrük'te şampiyon sevinci yaşayan Ufuk, Süper Lig'e çabuk uyum sağladı. Harun Kavaklıdere ile kırmızı beyazlı takımdaki gençleştirme projesinin önemli bir parçası olan 22 yaşındaki futbolcu, şimdiden büyük takımların radarına girmiş durumda.

7 MAÇ 11'DE BAŞLADI
TEKNIK direktör Bülent Korkmaz'ın bu sezon 7 maçta da görev verdiği Ufuk, toplam 594 dakika oyunda kaldı. Başarılı orta saha oyuncusu son 2 maçta attığı gollerle kırmızı beyazlı takımın başarısında önemli rol üstlendi. 22 yaşındaki futbolcunun ilerleyen dönemde Antalyaspor formasıyla önemli başarılara adını yazdırması bekleniyor.
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Ufuk’ta başarı var
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