Ufuk’ta başarı var

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ANTALYASPOR'DA yeni transferTransfer olduğu Fatih Karagümrük'te şampiyon sevinci yaşayanHarun Kavaklıdere ile kırmızı beyazlı takımdaki gençleştirme projesinin önemli bir parçası olanTEKNIK direktör Bülent Korkmaz'ın bu sezon 7 maçta da görev verdiği Ufuk, toplam 594 dakika oyunda kaldı. Başarılı orta saha oyuncusu son 2 maçta attığı gollerle kırmızı beyazlı takımın başarısında önemli rol üstlendi. 22 yaşındaki futbolcunun ilerleyen dönemde Antalyaspor formasıyla önemli başarılara adını yazdırması bekleniyor.