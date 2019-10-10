Bağımlılığa karşı güç birliği sürüyor

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BURDUR Valiliği'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi kapsamında Valilik ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Valilik toplantı salonundaki imza törenine Vali Hasan Şıldak, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevinç Sütlü katıldı.Vali Hasan Şıldak 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesinin geçen 7 ayda iyi bir mesafe aldığını söyledi. Şıldak, bağımlılıkla mücadelede Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve MAKÜ ile güç birliği yaptıklarını belirterek, "Ortaklıklarla projemizi daha güçlü bir hale getiriyoruz" dedi. Rektör Korkmaz ise "Riske muhatap olmuş öğrencilerimi titiz bir çalışmayla ortaya çıkartıp topluma kazandıracağız. Bütün üniversite bu projenin gönüllü uygulayıcısı olacak" diye konuştu.