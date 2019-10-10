Burdur’da tarihi keşif

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BURDUR'DA Hacılar Büyük Höyük'te gerçekleştirilen kazılarda, bölgede bir dönem hüküm süren yerel bir krallığın varlığını ortaya koyduğu düşünülen ikinci anıtsal kapının bulunması kazı ekibini heyecanlandırdı. İngiliz Arkeolog James Mellaart'ın 1950'li yılların sonunda ortaya çıkardığı Hacılar seramiklerinin bulunduğu Büyük Höyük'te, İstanbul Üniversitesi bilim heyetince 8 yıldır kazır yapılıyor.Bu yıl da devam eden kazılarda, kentin ikinci anıtsal kapısına ulaşıldı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, höyüğün orta kesimini kazmaya başladıklarında bugün ortaya çıkan uzunluğu 350 metreyi bulan güçlü savunma sistemine ulaştıklarını söyledi. Umartak, ikinci anıtsal kapının varlığı ve kazılarda elde edilen diğer buluntuların Hacılar Büyük Höyük'te yöresel bir krallığın varlığı düşüncesini kuvvetlendirdiğini söyledi.