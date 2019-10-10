İlk meclis binasında Kur’an sesi yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde dünyanın ilk meclis binasında ilk kez Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinin imam hatipleri katıldı. Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant dinleyenleri büyüledi.Kaymakam Ulaş Akhan'ın da dinlediği programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, caminin hayatın merkezinde, hayatın aslında caminin merkezinde olduğunu ifade etti. Bayer, "Hayattayken camiye insanların omuzlarında ve başkalarının yardımıyla değil, güç kuvvet elimizdeyken kendi hür irademiz ve kuvvetimizle gelmemiz gerekmektedir" dedi.