Seçim geride kaldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA pazar günü gerçekleşen Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerini kazanan Niyazi Özçelik mazbatasını aldı. En yakın rakibi Mehmet Ali Alkan'a 500 fark atarak bin 749 oyla başkan seçilen Özçelik, eski adliye binasında mazbatasını aldıktan sonra resmi olarak göreve başladı. Başkan Özçelik, mazbatasını aldıktan sonra odanın kurucu başkanı İbrahim Mut'un mezarını ziyaret ederek burada dua etti.Özçelik, ilk resmi ziyaretini ise henüz koltuğuna oturmadan önce Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye yaptı. Dere, şoför esnafının yanında olacaklarını söyledi. Kendisinin de bir taksici esnafı olduğunu belirten Dere, "Her zaman birlik içerisinde hareket edeceğiz. Şoför esnafımızın sorunlarının çözümünde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.Eski başkan Mehmet Ali Alkan'ın tutuklanmasıyla sancılı bir seçim süreci yaşandığına değinen Adlıhan Dere, "Bu süreçte birlik başkanı olmam nedeniyle birçok durakta yaşanan sıkıntı ve sorun nedeniyle taksici esnaflarımız bize geldi. Yaşanan süreçte taksici esnafımızdan bana gelenler olunca bazıları rahatsız oldu. Adlıhan Dere kendisi de taksici olduğu için esnafın sorununa sahip çıktı. AESOB'u itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama yılmadık esnafın sorunlarına birlik başkanı olarak sahip çıktık. Şimdi birlik zamanı. Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler yapmak lazım" dedi.Hukuki sürecin devam ettiğini anlatan Dere, "Herkes olayın kumpas olduğunu iddia ediyor. Tapeler ortada. Eğer kumpas kuruldu ise bana kuruldu" diye konuştu. Adlıhan Dere, yeni başkan Niyazi Özçelik'e, 2 yıllık bir çalışma süresi olduğunu ve oy veren vermeyen herkese hizmet etmesi tavsiyesinde bulundu. Niyazi Özçelik ise, "Odamızda geçmişte yaşanan olumsuzlukların ve köktü intibanın bir daha yaşanmamasını diliyorum. Çünkü etkilenen hep esnafımız oluyor. Bunun için geçmişi geçmişte bırakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.