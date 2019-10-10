Sembol yapıları kadınlar yapacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde kadınlara yönelik açılan Mesleki Eğitim Kursu, üretirken kazandıracak. İş garantili kursun sonunda, Türkiye'nin sembollerinin yer aldığı hediyelik süs eşyaları artık Kepezli kadınların elinden çıkacak. Kepez Belediyesi'nin 'Kariyer İş Geliştirme Merkezi' çatısı altında açılan iş garantili kurslar 25 kişilik guruplar halinde 3 ay sürecek.Eğitim alan kadınlara iş garantisi de sağlanacak kurs sonunda yetiştirilen 5 kursiyer atölyelerde İŞKUR tarafından istihdam edilirken, diğer kursiyerler de ürettikleri her üründen kazanç sağlayacaklar. Mesleki Eğitim Kursunda ev süs eşyalarından turistik süs eşyalarına kadar birçok el emeği ürün yapılacak. İstanbul'un Kız Kulesi'nden, Antalya'nın Saat Kulesi'ne kadar Türkiye'nin sembollerinin yer aldığı hediyelik süs eşyaları artık Kepezli kadınların elinden çıkacak.