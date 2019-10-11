Demre’den Off-Road atağı

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Antalya'nın Demre ilçesinde offroad araç tutkunları 'Demre Off-Road Grubu' adıyla grup oluşturuldu. Off-road tutkunu 30 araç sahibinin kurduğu Demre Off- Road Grubu Çayağzı yolundaki boş arazide oluşturduğu 4 metre derinliğindeki çukurda çalışmalara başladı.Kısa adı DEMOFF Olan Demre Off-Road Grubu Başkanı Ahmet Çakıroğlu, "Off-road sporu yolu olmayan her yerde yapılabilir.Burada çalışmalar yapacağız. Kendimizi geliştirerek ilçemizde bir festival düzenleyeceğiz. Başka ilçelerde, illerde düzenlenen festivallere katılacağız.Ama daha çok katlımın olacağını düşünüyorum" dedi.