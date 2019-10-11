Demre’den Off-Road atağı

Antalya'nın Demre ilçesinde offroad araç tutkunları 'Demre Off-Road Grubu' adıyla grup oluşturuldu. Off-road tutkunu 30 araç sahibinin kurduğu Demre Off- Road Grubu Çayağzı yolundaki boş arazide oluşturduğu 4 metre derinliğindeki çukurda çalışmalara başladı. İlk yapılan çalışmayı 50- 60 kişilik bir grup takip etti.
PİST OLUŞTURULACAK
Kısa adı DEMOFF Olan Demre Off-Road Grubu Başkanı Ahmet Çakıroğlu, "Off-road sporu yolu olmayan her yerde yapılabilir. Ancak biz Demre'de bu spor için bir pist oluşturacağız.
Burada çalışmalar yapacağız. Kendimizi geliştirerek ilçemizde bir festival düzenleyeceğiz. Başka ilçelerde, illerde düzenlenen festivallere katılacağız. Bu sporda Demre'nin adını duyuracağız. Şu anda 30 kişiyiz.
Ama daha çok katlımın olacağını düşünüyorum" dedi.